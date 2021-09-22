斥食環署鼠患指數存漏洞　區議員：成街食物點解要咬生番薯

有區議員斥食環署的鼠患指數不符現實，形容老鼠多到很誇張的地步。

香港鼠患嚴重！食環署昨(21日)公布今年上半年鼠患參考指數為2.8%，較去年下半年下降0.8個百分點，指「整體而言情況大致受控」。惟有區議員就認為鼠患參考指數未能真實反映鼠患情況，反問當滿街都是食物時，老鼠又怎會去咬噬由食環署準備、用以測量指數的生番薯。

油尖旺食環及工務委員會主席朱子洛今早(22日)出席電台節目時表示，食環署以老鼠咬噬生番薯的頻密程度估算鼠患指數，但未必能準確反映真實情況，反問當街上滿布較新鮮又較美味的食物時，老鼠是否還會去吃生番薯。雖然食環署有不斷嘗試以新方法滅鼠，不過朱指這些新措施「有得、有唔得」，例如老鼠比較抗拒走入近期新試行的透明塑膠捕鼠器，反而舊款的捕鼠籠成效較佳。

朱指出，即使鼠患指數錄得跌幅，也不代表老鼠已銷聲匿迹，他形容在旺角上海街、新填地近油麻地街市、熟食小販市場等地方，老鼠多到很誇張的地步，凌晨更是一眾老鼠最活躍的時間。他更擔心在禁聚令放寬、食肆重開晚市後，鼠患問題將會回復往時般嚴重。

加上油尖旺佢滿布舊樓，當中不乏三無大廈和劏房，朱指當老鼠匿藏於三無大廈內，食環署就難以處理。他建議食環署與民政處應多加合作，又應於油尖旺區議會撥款協助三無大廈清洗公用部分的措施恒常化，並推廣至其餘17區區議會，讓兩個部門聯手打擊樓宇內的鼠患問題。

深水埗區亦是另一個人口密集、食肆眾多的舊區。當區區議會防治社區蟲患鼠患工作小組主席麥偉明出席同一電台節目時亦指出，鼠患指數與實際上居民的判斷有明顯落差。他指根據市民拍攝的影片顯示，即使在食環署外判商洗街後，仍能發現部分位置有很多老鼠，至少有20至30隻。

麥形容鼠患問題愈來愈棘手，因為菜檔肉檔由以往集中在街市一帶，散落至深水埗青山道、元州街等大街，由於店舖面積不大，職員會在街上篩選貨品，被揀走的菜和肉就被丟在地上，即使店舖收舖時會清洗檔口，但新鮮食物仍依附在渠口上，吸引老鼠在晚間覓食。他指即使老鼠會咬食環署放置的鼠餌，但若街道布滿更新鮮和美味的食物，老鼠亦是較聰明的動物，又怎會吃食環署的鼠餌。

他又指區內滿布三無大廈，批評食環署在老鼠「上咗樓」後便不再處理，才會令問題持續和加劇。