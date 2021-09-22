英文台主持「失蹤」　港台：不會評論

年耗10億港元公帑的香港電台(港台)亂象橫生。早前港台第三台英文節目《Backchat》主持Hugh Chiverton在7月的1次訪問中，問及特首會否就修訂逃犯條例一事「原諒自己」，但他在本月3日最後一次主持節目《Backchat》後就沒有再出現，而當日節目至今在港台網站仍未上載。港台回應東網查詢時表示，不會就事件作出評論，僅稱節目需符合港台約章。

Hugh Chiverton今年7月23日曾在節目訪問特首，提及到特首曾在2019年8月與商界的閉門會議中透露，香港陷入了「不可原諒的混亂」，他其後反問「香港陷入了不可原諒的混亂，但你原諒了自己？」特首隨後指傳媒出於道德和誠信不應透露閉門會議對話內容，Chiverton則回應稱媒體播出錄音內容並無不妥。

Chiverton主持當日節目主題為「公民社會」，惟港台至今仍沒有上載當日節目內容，有關節目在港台數據庫直接「被消失」，他也在節目《Backchat》「失蹤」近3個星期。有消息指Chiverton收到指示，被終止繼續主持節目，現時節目改由Jim Gould主持。不過，在港台網站Chiverton的個人介紹中，他依然是《Backchat》主持人，節目介面仍採用Chiverton的照片。

東網向港台查詢節目內容及主持安排，港台僅回應稱，管理層會定期審查節目內容，確保節目符合港台約章，不會評論內部編輯事宜。