政Whats噏：黃之鋒官司纏身　坐咗9個月監先明白要「適應」

有唔少民主派人士因為前年嘅反對修訂逃犯條例示威被判刑，或者因為參與上年35+民主派初選案現正被還押。坐監對住四面牆都難免會懷疑人生，就好似荃灣前區議員岑敖暉就曾經懷疑過自己係唔係「做咗Condom」，畀民主派同路人用完即棄。前香港眾志秘書長黃之鋒尋日(21日)喺社交平台貼文，黃坐過幾次監，過去9個月都喺獄中渡過，不過佢最近先悟出要適應嘅道理喎。

尋日係中秋節，所謂每逢佳節倍思親，黃都喺獄中寫咗封信，話要分享下點樣喺苦難裏頭自處喎。信中佢指喺低潮入面有各式各樣嘅念頭或者情緒萌生都係正常嘅，唔需要逞強咁話無畏無懼、急於打倒昨日嘅自己、又或者否定過去，都可以學習下同恐懼共存共處嘅。

佢又話唔好強求，都唔好急啦，因為其實都急唔嚟，然後佢又話最重要嘅係「要適應但唔好慣」，都坐咗監咁耐，佢終於先學識點適應啊。

目前佢已經服畢前年6.21警總案嘅刑期，但都尚餘4個月嘅反蒙面法遊行同埋10個月嘅六四晚會非法集結刑期，加上仲有尚未判刑嘅35+初選案在身，真係漫漫長路，見唔到盡頭，就連黃自己都曾經話過可能要坐監坐到30歲喇！