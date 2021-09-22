港產片被批劇情乏味　評分僅合格　業界憂題材觸新電檢紅線

因應《港區國安法》生效，政府修訂《電影檢查條例》，嚴禁影片涉危害國家安全的行為或活動。有智庫今(22日)公布調查指，港人平均對港產片欣賞程度只給予5.95分，稍高於一半。51.2%人認為劇情不吸引為主因，有受訪者認為合拍片少了香港特色，題材不夠大膽。智庫代表指叫當局解說修訂條例草案，增強投資者信心。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，就有關「釋放香港娛樂產業的潛力」進行調查，並於今年8月25日至9月4日期間，訪問816名本港居民。結果發現，就港人對香港電影的欣賞程度，在0至10分，10分為非常欣賞，平均只有5.95分。問到不欣賞香港電影的原因，51.2%人認為「劇情唔吸引」、26.8%人指「視覺效果一般」，其次為「拍攝/剪接手法欠佳」等。有受訪者直言，本地電影題材不夠大膽，有明星級演員亦難有吸引力；亦有指近年香港影壇較多合拍片，缺乏香港特色。

另外，普遍人對本地娛樂製作最能代表香港的文化，與同製作可提高香港人的身份認同持保守態度，前者平均只有6.23分，後者亦只得6.01分。當中31%人認為政府缺乏對產業的支援，窒礙本地娛樂製作，其次為本地娛樂製作太商業化、周邊地區的競爭激烈等，亦有業界人士擔心，《2021電影檢查（修訂）條例草案》(《草案》)審議倉卒，令業界和投資者對法例的條文和演繹不清晰，日後或因而自我審查，窒礙了業界的創作空間。

青年創研庫民生組副召集人廖美欣指出，創作空間是孕育文化藝術創作最重要的元素，政府必須平衡業界與不同持份者的聲音，提供長期穩定的營商環境，亦建議當局正視業界對《草案》的擔憂，更清晰地解說條文。