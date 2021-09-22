政府着手活化全港工廈　共收58宗放寬地積比率上限申請

本港目前有近1,400幢工廈，政府近年着手活化工作，務求推動市場善用現有的工業用地。活化措施包括放寬地積比率上限作重建、整幢改裝、改裝作過渡房屋，以及准許把現有工廈作非工業用途的措施等。截至上月31日，城規會共收到58宗要求放寬地積比率上限的申請，其中52宗獲批准。

發展局表示，與上一輪活化工廈計劃，即在2010至2016年的6年期間，共批准並推展的14個重建項目作相比，現行計劃所收的申請及獲批項目宗數較高。本輪計劃的52宗已獲城規會批准的申請，涉及的工廈地段大多位於觀塘、葵涌、荃灣、長沙灣及九龍灣。

隨計劃本輪的建築工程於數年後完成，預計該些私人項目可望提供總樓面面積超過100萬平方米，而新建樓宇的商業和工業樓面面積比例約為1:1。其中，有部分重建項目須涉及契約修訂。而地政總署已批准4宗契約修訂(包括換地)申請，有關契約修訂亦已簽立。另外，署方正處理16宗契約修訂申請。

至於在整幢工廈改裝方面，截至上月31日，地政總署已收到並正處理7宗有關整幢改裝工廈的地契豁免書申請，其中3宗已取得規劃許可，餘下4宗則毋須規劃許可。城規會亦批准了6宗就整幢改裝工廈後擬作非工業用途而提出的規劃許可申請。

此外，政府在今年3月推出工廈重建「標準金額」補地價先導計劃，業主可選擇按標準金額就合資格的契約修訂補地價。地政總署已收到5宗選擇按標準金額評估補地價的申請。截至本月中，上述5宗申請當中，有4宗獲接納以「標準金額」補地價，其中3宗已完成補地價。