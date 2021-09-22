靈實醫院引入RFID技術監察藥庫　自動配藥減少人手出錯

九龍東醫院聯網藥劑部引入多項智能系統，包括自動配藥系統、「無線射頻識別」（RFID）技術記錄病房藥物庫存、智能藥櫃等，以加快效率，減少人手出錯及浪費藥物的機會。

傳統的人手配藥模式，往往會一次性配好3至5天的藥物，如病人中途換藥或出院，就會造成藥物浪費。2018年起，聯網全面引入自動藥物單劑量配藥系統。醫護人員只需要輸入病人資料，系統就會按照每次用藥的分量配藥，並獨立包裝，經藥物覆檢機核對形狀、種類、數量後，就會包裝及送上病房。

此外，靈實醫院由於無藥劑師24小時當值，醫生處方藥物後，護士只能自行於藥櫃查找藥物，也無人核對，因此容易出錯。有見及此，醫院引入智能藥櫃，如有醫生晚間處方藥物，將軍澳醫院的藥劑師會遙距進行覆核。護士取藥時，需要以指紋解鎖藥櫃，輸入病人資料後，藥櫃會解鎖放置相關藥物的格子，或於相應位置亮起指示燈，減少護士取錯藥的機會。

今年2月，靈實醫院亦引入RFID技術，方便實時監察病房內常用藥物的數量。由於這些藥物都貼上了RFID標籤，註明藥名、批次、到期日，護士取藥時，只須把藥物放置於RFID智能平板上，便能登記出庫或入庫。當系統發現病房藥物庫存告急，就會提醒藥劑部補充，毋須派人定期到病房點算。