科大吸人才　DSE考獲5級可額外加分　摘星考生可獲$5000津貼

香港科技大學推出調整大學聯招入學申請(JUPAS)的中學文憑試(DSE)成績換算機制，由2022學年起，在文憑試中每科考達5級或以上者，成績可獲額外加分，每科可獲加分0.5至1.5分。此外，科大亦投放更多入學獎學金資源，由以往只有獲5**才可獲獎學金，開放至取得一科5*或以上，該校已會向新生提供最少5,000港元生活津貼；而獲得12顆*或以上者，則可獲全額學費及生活津貼港幣55,000港元，且每年可以續領。

科大又介紹，將開設新本科課程「可持續發展與綠色金融理學士(SGFN)」，並於2022/23學年招收第一批直接取錄學生，名額18個，課程內容跨越多個學科，例如氣候和環境、社會和治理(ESG)、金融和風險管理、統計和編程、大數據、營運管理、公共政策等。

因應過往有不少修讀風險管理及商業智能學(BSc RMBI)的學生，有意攻讀金融科技碩士(MSc Fintech)課程，故科大推出4+1計劃，容許RMBI的學生於三年級時申請修讀Fintech課程，獲取錄後，可於四年級先修讀部分Fintech課程，餘下部分則於本科畢業後的新學年再修讀，而原來的Fintech學費可獲得最多四成扣減。