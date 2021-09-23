Dr.東：中藥補身　注意氣溫　改善鼻敏感

過敏性鼻炎可能比較陌生，但提到鼻敏感，相信不少人都會有切身體會，過敏性鼻炎即俗稱的鼻敏感，是耳鼻喉科常見病。根據世界衞生組織調查，超過20%人患有鼻敏感，在國外可因季節性花粉或乾草而誘發過敏現象；香港則因空氣污染、室內外溫差大、蟎、黴菌、貓狗毛佔絕大多數，因此本港過敏性鼻炎患者多為全年發作。有中醫師建議，以「扶正驅邪」方法改善鼻炎，配以飲食調節、天灸作預防療法，提升免疫力。

基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師李文鶴指，過敏性鼻炎以鼻癢、打噴嚏、流清涕、鼻塞四大症狀為主要病癥，部分患者會伴有眼結膜、外耳道發癢、咽癢，特點是突然和反覆發作，徵狀通常是早、晚陽氣較弱的時候加重，日間近正午好轉，患者往往有明顯的遺傳過敏體質，例如同時濕疹或哮喘。

李續指，中醫稱過敏性鼻炎為鼻鼽或鼻塞，病因為先天和後天因素，導致臟腑功能失調，以肺、脾、脾、腎這三個臟腑陽氣虛弱關係最密切。其中，肺氣虛最常見，「肺主皮毛，開竅於鼻」，受風寒邪氣犯及鼻竅，使肺氣不得通調。李表示，改善鼻炎常以「扶正驅邪」方法，扶正即以補益中藥，強化患者體質，固本培元，提升免疫力；驅邪即驅除外邪，包括不穩定的天氣與過敏原。

她強調，中醫治法主要根據病人體質，以補氣、祛風、清熱、除濕等方法標本兼法，緩解症狀，並臨床根據患者肺、脾、腎虛用中藥治療，有效地促進肺氣的宣發，達到止咳、排痰、潤肺、緩解鼻塞流鼻水的情況。她補充指，針灸穴位例如迎香穴(鼻旁)、印堂穴、風池穴(頸後)、合谷穴(虎口)、足三里穴(足膝下)等，亦可疏通肺氣、補脾腎。

另外，她提到，根據藥食同源的原則，過敏性疾病多屬寒症，日常食用辣氣味辛溫香竄食物，例如葱、蒜、韮菜、胡椒、九層塔、薄荷等，可改善局部微血管循環，有效緩解鼻塞症狀，亦應避免進食生泠寒涼的食物，例如西瓜、苦瓜、魚生、冷飲雪糕、啤酒等，尤其早、晚餐陽氣較弱的時間，飲食應以熱食為主。

至於預防方面，她指中醫可以天灸作預防療法，每最夏至後的特定日子，按患者的症狀，選擇穴位，例如大椎穴(後頸肩中)、肺俞(肩胛骨與脊骨之間中)、腎俞穴(腰側)的位置，貼上中藥膏貼，借助大自然的力量來增加治療效果，提升免疫力，對治療鼻敏感也有明顯效果。