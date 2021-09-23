東方日報A1：規劃審批勿再拖　加快起樓須拆局

香港房屋供應嚴重不足，與政府部門疊床架屋、審批冗贅絆腳有關。《東方日報》為民請命，早已向政府示警，並獻藍圖籲港府效法深圳「一站式」處理土地審批程序，即使一站式不可行，也應考慮「半條龍」的強效安排。言猶在耳，本港房屋亂象已引起中央關注，在地產建設商會明日開會討論對策前夕，本港地產代理界人士支持本報建議，與測量界人士齊聲撐改革城市規劃委員會（城規會），簡化部門審批程序，議員更呼籲政府在新一份施政報告中，將城規會納入考慮重組架構之列。

城市規劃委員會負責本港大大小小的土地規劃申請，但亦因為一會掌管多項功能，被指是拖慢地皮改劃及項目申請進度受阻的禍源。本港地產商不乏土地儲備，過去亦不乏向城規會闖關的申請，但不少發展商均嘆「有地用不得」。本報早已建議政府考慮拆局簡化，重新檢討運輸及房屋局、發展局轄下多個部門的功能，以及城規會等專責規劃發展的機構功能。

中原集團主席兼總裁施永青昨日出席一個電台節目時，與本報意見相若，贊成改組城規會，指成員在審批改劃時理應將提高住宅供應量放在壓倒性的優勢位置。又批評過去港府審批農地改劃進展緩慢，叫價與市場亦脫節，若有措施配合，相信地產商有能力提升每年建屋量。

曾擔任城規會城市規劃上訴委員會委員的測量師何鉅業亦指，城規會要平衡公眾及政府就不同發展項目的意見，審批土地過程確是繁複，「少少調動又要再申請」。他認為城規會以至政府整個規劃機制，均可考慮簡化及增強彈性。假設有地產商申請改劃農地為住宅，如認為該農地值得發展，可彈性處理其用途改劃，「例如將農地由申請做住宅，改為混合發展，舉例外國高爾夫球場都可以有埋住宅！」

議員柯創盛指出，城規會一直被視為處理土地改劃申請的絆腳石，各種行政程序理應壓縮及簡化，例如同步進行不同發展評估如環境及交通研究等，藉此提速。而房屋問題一直是本港施政的重中之重，目前土地審批工作甚為零散，導致出現部門處理時各自為政的局面。今次更引來中央關心，港府對此更是責無旁貸，理應重新檢視城規會，以及不同政策局的職能，甚至考慮重組政府架構。東方本周就獻藍圖倡議港府效法深圳以專設部門方式，處理土地審批程序，加快發展進度，柯認為深圳的例子確是值得參考，而上述倡議除了簡化土地審批的行政程序，更有助港深融合。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：