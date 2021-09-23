鄧炳強警告勿趁雙十節分裂國家　警方必會嚴正執法

雙十節臨近，以往會有市民在港舉辦慶祝活動，保安局局長鄧炳強強調，台灣屬於中國領土一部分，不可分離，港府特別關注10月10日雙十節可能會出現的違法情況，警告市民切勿意圖做出將台灣從中國分裂出來的行為，亦不應煽動或鼓勵他人作有關行為，否則當局定必會嚴正執法。

對於往年有人會高舉「青天白日滿地紅旗」和高叫口號慶祝，鄧炳強表示，不能只靠一支旗就能定性是否犯罪，而會按實際情況處理，例如旗上會否有字，有甚至字，附近有甚至人，言論及行為對群眾有甚至影響等等。他說：「你首先要問清楚自己，你有否這個意圖（分裂中國及台灣），如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」他重申任何人有這種意圖，執法部門都會找到證據。

下月1日為中華人民共和國成立七十二周年，港府會進行慶祝活動，鄧炳強指當日會加強保安工作。此外，今年12月立法會換屆選舉、明年3月特首選舉，以及明年7月1日的保安行動均屬工作重點，擔心有人會危害國家安全，以孤狼式或本土恐怖主義襲擊方式針對上述活動典禮。至於明年7月1日香港回歸25周年慶典活動，鄧指出，為提升青少年守法意識，計劃當日會安排紀律部隊與少年制服團體一同進行大匯操。

至於《基本法》23條立法方面，港府將按本港近年狀況和預計所發生事情，加上《港區國安法》執行情況和法庭判決，並參考美國、英國等外國的國家安全法例，重新擬定立法草案。鄧炳強表示，會重點立法規管竊取國家機密，即間諜活動、外國政治組織在香港活動，以及香港政治組織與外國政治組織的活動；但預料要下一個立法會期才能進行相關立法工作。