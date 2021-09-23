東網揭殘疾者泊位淪免費車場　申訴專員展開主動調查

傷殘人士出行舉步維艱，運輸署年初開放讓接載傷殘人士的駕駛者亦可使用路旁殘疾人專用泊位後，《東網》隨即踢爆有人將專用泊位當作私家停車場，最多泊足6日，剝奪其他使用者權利。申訴專員公署今日(23日)宣布，新措施實施後，有投訴指相關泊位供不應求的情況更趨嚴重，決定就此展開主動調查，審研運輸署的有關工作。

殘疾人士專用的路旁泊車位，以往只供持有「傷殘人士泊車許可證」(俗稱「藍證」)的殘疾駕駛者使用。由今年1月29日開始，運輸署把有關泊位的使用資格擴展至持有「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」(俗稱「灰證」)的健全人士，以方便他們接載指定的行動不便殘疾人士出行。運輸署資料顯示，目前本港約有450個殘疾人士專用的路旁泊車位。截至今年3月中，該署共發出了1,816張許可證及1,790張證明書。

不過，東網記者早前連日直擊，深水埗福華街的專用泊位停泊了兩架貼有灰證的私家車，有男乘客在白色電動車落車後，健步如飛地直走向港鐵站。另有無證車輛非法佔用路旁殘疾人專用泊位，令真正需要的持證人士無法停泊。

申訴專員公署指出，運輸署實行上述新措施後，有投訴指措施令路旁殘疾人士專用泊位供不應求的情況更趨嚴重，加上有持灰證的人士涉嫌濫用證明書，包括長時間佔用，或在沒有接載殘疾人士的情況下使用有關專用泊位，減低殘疾駕駛者的使用機會。另有意見認為執法人員難以確定持灰證人士駕車使用相關泊位時，是否正在接載其證明書指定的殘疾人士，增添執法難度。

申訴專員趙慧賢指出，新措施雖然本意良好，但相關專用泊位數目有限，若缺乏有效的監察機制，或影響真正有需要的殘疾人士，故決定就此展開主動調查，審研運輸署的工作，包括許可證及證明書的簽發情況，專用泊位的供應和使用條件，以及對專用泊位使用情況的監察等，並在有需要時提出改善建議。市民若有任何意見，可於10月23日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。