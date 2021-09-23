開漏藥致兩女之母乙肝病發亡　醫生林治崑及陳小劍認專業失當

2017年1名兩女之母鄧桂思因乙型肝炎病發，出現急性肝衰竭，在兩度換肝後死亡。經調查後，聯合醫院2名醫生林治崑及陳小劍涉未有適時處方抗乙肝病毒藥物，導致患者乙肝病發，2人被控在明知患者是乙肝帶病毒者的情況下，處方高劑量類固醇，而無處方抗乙肝病毒藥物；患者醫療紀錄列明乙肝病毒測試陽性結果，卻未有注意患者是乙肝帶病毒者。醫務委員會今日(23日)展開聆訊，涉事醫生林治崑及陳小劍，分別為患者首次求診及覆診的醫生，2人承認專業失當，研訊小組退庭商議判決及處分。

案情指，患者鄧桂思在2008年的醫療紀錄已列明，她為乙肝帶病毒者。2017年1月，鄧因「甲型免疫球蛋白腎病」到聯合醫院求診，獲林治崑處方高劑量類固醇，包括潑尼松龍，但未有處方抗乙肝病毒藥物，避免乙肝發作。患者於同年2月覆診，則改由陳小劍應診，由於病情好轉，病人獲降低類固醇劑量。

豈料，患者在2017年4月初乙肝病發，出現急性肝衰竭，需要換肝。林於初步偵訊委員會作供時承認個人失當，料當時因其他事情分心，但明白分心及忙碌都不是合理理由。陳則表示，覆診時見患者未有服用抗病毒藥物，便假定林已經提出過，但被患者拒絕，故沒有再次提出，他同樣承認有關假設不恰當。

控方表示，案件反映2名醫生的警惕性不足，又引述專家報告指，患有甲型免疫球蛋白腎病的乙肝帶病毒者，服用類固醇後乙肝病毒發作，是廣為人知的併發症，而抗病毒藥物能有效降低病發風險。專家認為，林治崑進行類固醇治療的做法合理，但若患者為乙肝帶病毒者，理應處方抗病毒藥物，避免乙肝病發；而陳小劍在1個月後為病人降低類固醇劑量的做法亦合理，但若陳能及時處方抗病毒藥物，同樣能糾正林的錯誤，從而大幅降低乙肝病發風險。

報告續指，2人皆是有經驗的專科醫生，理應充分意識到乙肝病發的風險。即使有安排緊密覆診及肝功能檢查，他們沒有處方抗病毒藥物的做法都不可接受，並結論由於2人的疏忽而導致患者乙肝病發。此外，香港註冊醫生專業守則9.6亦列明，藥物如有常見的嚴重副作用，醫生有責任在處方該藥物前，向病人適當地解釋副作用，惟涉案2名醫生同樣未有履行該項守則。