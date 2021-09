月亮墮海！觀塘海濱打卡點「燈」月受損爆破　網民：變咗生根

為慶祝中秋節,觀塘海濱於本月19至22日設置了15米高巨型發光月亮,吸引大批市民觀賞及打卡。巨型月亮原定今早(23日)收回,但不少網民途經該處時發現月亮爆破並漂浮海面,猶如打邊爐時的「生根」般。主辦單位「GP42」於facebook專頁表示,今早收回月球時,因天氣關係導致塑帶意外撕裂並跌進海中,主辦單位已啟動處理方案盡快將月球撈回海面處理。

巨型月亮裝置屬香港中小型企業家「GP42」舉辦的全民「燈」月 (Fly Me To The Moon)大型活動,在觀塘海濱發現號舉行,為觀塘海濱帶來慶中秋活動。主辦單位表示,活動雖然昨晚完結,但晚上收回月亮有風險,故於今早收回,但因天氣關係導致月亮意下跌落海中。據天文台資料顯示,今早部分地區雨勢較大及有狂風雷暴,不少地區過去一小時錄得20至30毫米雨量。

據網上影片所見,巨型月亮跌入海中時仍未漏氣,更向岸邊翻滾一段時間,隨後才爆破。不少網民指漏氣的月亮跌入海中後,極似打邊爐時灼熟的生根;有網民更認為跌入海中仍未爆破的月亮,靚過原本擺放在躉船時,猶如「水中月」。