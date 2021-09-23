燕京書院5樓圍欄飛墜地面　被轟上學期間施工對師生構成風險

有中學早前在上課日更換5樓球場的圍欄時，鐵欄從高空飛墮至地面。

有中學早前於上學日期間更換5樓球場圍欄，疑因工人冇按安全指引，導致鐵欄從高空墮地，險釀人命傷亡！有讀者向東網表示，青衣中華基督教會燕京書院上周三(15日)進行工程期間，有鐵欄從5樓飛墜至地面，質疑校方批准在上課日動工，卻未有通知師生，又指當時地面冇設置圍欄，安全措施不足，對師生構成風險。教育局表示，已即時停止有關工程，並正就事件成因進行調查。

教育局發言人表示，燕京書院早前按年度修葺機制申請更換學校5樓籃球場圍網並獲批。教育局委任的工程顧問一般會在進行工程前，聯同學校擬定工程細節，以釐定合適的工作時間及範圍；工程承辦商亦會進行風險評估，以制訂安全措施，例如圍封受工程影響的範圍、使用適當的工具及安全設備等。

發言人又指，工程承辦商上周三在燕京書院進行工程期間，一幅拆卸中的圍網墮下，幸冇人受傷，又指十分關注事件，已即時停止有關工程，並正調查事件成因，包括有關安全措施是否恰當等；並會檢視工程顧問及工程承辦商如何作出改善措施，避免日後有同類事件發生。東網正向該校查詢事件，尚待回覆。