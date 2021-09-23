政黨轟政府架構存缺陷　促設4司14局

外界怒轟政府施政差、廢官多，架構要做大手術。有政黨今日(23日)斥港府融入國家發展不順暢、缺乏中長遠規劃，又批港府政策解說不到位、部門分工未能聚焦，促大刀闊斧改革政府架構及問責制度，新增副政務司司長、文化體育及旅遊局、發展和改革政策組，變為4司14局。

該黨形容，政府架構未能配合到位，甚至「倒瀉籮蟹」，問責團隊更未能應付新形勢。有見及此，該黨促設立發展及改革政策組，兼備國家發展和改革委員會、原中央政策組及政策創新與統籌辦事處的規劃和研究職能，成員應包括本地、國際和內地專家，首長則直接向特首負責。

另外，該黨建議新增及重組決策局，包括新增文化體育及旅遊局統合相關資源，負責研究及推動文化藝術、康樂旅遊等事務；重組發展局和運輸及房屋局，新設房屋及規劃地政局、運輸及工務局，提升土地及房屋供應的決策效率；將政制及內地事務局重新命名為內地及政制事務局，以及將駐內地辦事處的5名主任以委任制任命，選人範疇擴大至非公務員。

該黨議員認為，其餘多個決策局職能亦需有所轉變，商務及經濟發展局轄下的工業貿易署應分拆為工業署及貿易署，並將工業署及通訊事務管理局辦公室轉移至創新及科技局，以便推動高新科技產品研發。

至於食物及衞生局則應成立新部門，推動中醫藥、美容業和漁農業發展；將食衞局部分環境衞生職能轉交民政事務局，設立市政事務署負責地區治理。而發展局負責的保育工作，以及天文台，則改由環境局管理。

現時政務司司長管理範疇眾多，該黨建議設立副政務司司長，特別處理人口政策及青年事務，並將地區民政事務專員納入問責制，強化中央與地方的連接，以及適度擴大問責團隊，提升施政效率。被問及會否考慮建議設立副財政司司長，該黨表示持開放態度，但強調新設副政務司司長一職有迫切性，亦會約見政府談及上述各項建議。