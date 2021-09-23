倉務員2度強姦及襲擊18歲繼女　囚10年6星期

有毆打女友女兒前科的倉務員，被指在2年多前5度強姦當時18歲的女友女兒，更奪去對方初夜。他早前於高院原訟庭受審，於7月初被裁定其中2項強姦罪罪成。主審暫委法官黎婉姬今天（23日）判刑，決定判被告2項強姦罪監禁10年。法官斥責被告為一己私慾侵犯事主，視她為發洩對象，行為嚴重違反誠信。另外，被告在開審前承認2項襲擊罪，涉及向事主擲櫈，及用藤條及掌摑作體罰。法官就此2罪判被告監禁6星期，與強姦罪刑期分期執行。

現年42歲、代號「LWH」的被告，原被控於2018年某日至2019年4月28日，5度在18歲女事主X的外婆住所強姦X。他被裁定罪成的2項控罪之案情指，在2018年年底，被告與X同去X外婆家組裝睡床，當時單位只有他們兩人，被告帶X入房，要X坐在床邊，之後便強行把X推落床並強姦她，期間被告更稱「都話你要畀我啦」。翌年4月28日，被告再在X外婆家強姦X。X最終將事告訴其工作之漢堡包店的2名經理，並在對方鼓勵下報警。至於被告承認的兩項襲擊罪的案情則指，被告於2019年4月先後指稱X用水弄濕他，及疏忽照顧胞妹而兩度體罰她，包括把櫈子擲向X的前額、掌摑X兩邊臉頰、及以藤條打她四肢。

法官今天判刑時引述事主X的創傷報告，指她案發後情緒低落、食欲不振及易怒，而且睡眠質素差，經常會發噩夢及無故哭泣，且常抑壓自己再想起事件。報告指雖然現時情況有所改善，但X堅拒接受心理治療。至於被告的報告，則顯示他仍堅持遭X誣告，否認有強姦X，且指X的母親有血管疾病，希望盡早出獄照顧X母及其與X母所生的女兒。

法官指本案有多項加刑因素，包括被告身為X的繼父，理應有責任保護X，但他卻利用X母和X的信任，滿足一己私慾，令X屈服於其淫威下，嚴重違反誠信。被告於犯案時沒有使用避孕套，及曾以說話恐嚇X，阻止她向母親揭發事件。另外，被告在首次侵犯X後「食過翻尋味」再度犯案。而且案情顯示，被告曾向X提出，試圖以金錢交換X與他性交，及趁X睡覺時拍攝她胸部及私處照片，可見被告對其獸行並無悔意，並視X為發洩對象。法官最終就2項強姦罪判被告監禁10年，並與2項襲擊罪的6周刑期分期執行。