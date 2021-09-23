涉冒國際刑警禁錮女大生勒贖　無業女被控欺詐還押

一名22歲無業女子涉嫌假扮內地公安及國際刑警，聲稱一名浸大女生涉嫌犯法，誘使女生到離島酒店見面，並要求女生自拍裸照；然後更致電女生的父親聲稱綁架，要求對方交出2000萬元贖金。警方揭發事件後在酒店救出事主，並當場拘捕懷疑涉案女子，控告她一項串謀欺詐罪。案件今天（23日）在沙田裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案押後至11月18日，以便警方進一步調查，期間被告須還押。

22歲被告胡詠心，報稱無業。她被控於2021年9月15日與9月21日之間，在香港與不知名人士一同串謀欺詐一名劉姓女子，及不誠實及虛假地指稱一名劉姓男子的女兒被綁架。今天被告有保釋申請，但結果被裁判官駁回。被告保留每8天覆核保釋的權利，她將於下周四（30日）被帶上法庭。

據了解，案發期間女事主先後接到不明來電，對方自稱內地公安，指女事主涉嫌干犯刑事罪行，並着她拍攝裸照，證明自己沒有紋身或疤痕，又要求相約見面。女事主依指示拍照後應約，與被告見面。被告向她展示證件，自稱是國際刑警。女事主信以為真，跟隨被告到離島一間酒店，按指示交出手機等物品。被告着事主留在房間，不可與外界聯絡。其後女事主身處內地的父親收到電話，聲稱其女兒被綁架，要求他交出2000萬元，但沒有提及是港元抑或人民幣。女事主父親其後聯絡到在港的人士，並由對方報警揭發事件。