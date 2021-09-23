首屆直接錄取計劃涉140個8大課程　獲學校推薦中6生可直接入讀

首屆學校推薦直接錄取計劃即將推行，具特殊才華的學生可不受制文憑試成績，透過中學推薦獲大學取錄！教育局今（23日）宣布，學校推薦直接錄取計劃將於2022／23學年起推行，開放予應考明年文憑試並於同年9月升讀學士學位課程的中6學生參與。8所教資會資助大學已指定共約140個公帑資助學士學位課程，參與首屆計劃，提名期為今年10月6日至12月8日。

教育局發言人指出，該計劃屬於一項讓具特殊或多元才華的學生，與切合他們潛能的課程互相配對的計劃，旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。

而8所大學共有約140個學士學位課程參與首屆計劃，並為個別課程訂下不基於文憑試成績的收生準則；有意參加的學生，必須獲其就讀中學推薦，並只可報讀一個學士學位課程。另外，相關大學將為所有獲推薦的學生安排面試，並於明年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。

教育局提醒，該計劃旨在為具有特定過人才能的學生提供多一個升讀大學的途徑，獲推薦的學生須與一般中6生一樣，同時循一般途徑透過大學聯合招生辦法報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。