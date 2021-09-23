2抵港男病人曾在巴基斯坦接種科興 另有女子赴英後確診

新冠肺炎疫情緩和，​衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)新增2宗輸入個案，當中1名35歲男患者(個案編號：12174)從肯尼亞抵港；另一男病人43歲(個案編號：12175)，其外遊記錄包括巴基斯坦及肯尼亞。2人均在巴基斯坦接種2劑由內地研發的科興新冠疫苗。本港個案累計至12,170宗。

另外，防護中心正調查1宗外地確診個案，涉及1名52歲女病人。她於本月8日在香港進行檢測顯示沒有確診，其後於本月11日乘搭航班CX255離開香港前往英國，惟病人抵埗後於上周一(13日)在英國當地檢測後中招，但沒有出現病徵。

根據資料，該患者分別於4月27日及5月11日，在內地接種2劑科興疫苗，該個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店，會被納入強制檢測公告。

醫院管理局公布，截至今早9時，過去24小時共有4名確診病人(個案編號：12146、12152、12153、12155)出院，至今共有11,887人康復出院；現時共有32名患者，分別於7間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。目前公立醫院已啟用562間負壓病房，合共1,042張負壓病床，