迷你倉大火死因研訊　高級隊長指火場溫度不及練習

2016年6月牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（23日）繼續在死因裁判法庭進行。與張耀升同在訓練學校擔任教官的時任高級消防隊長黎健武作供指，案發當日他曾4次進入火場，並向張耀升交代火場情況，之後張耀升與同袍尹建偉一同入火場，約15至20分鐘後見到尹出來並激動大叫「唔見咗啊sir，快啲搵人入去搵佢」。

黎健武表示，他所屬的煙火特遣隊有獨立的入口指揮站，位於3樓3號樓梯，離火場較近，獨立於早前有證人講到的2樓指揮站及總指揮站。黎在助理消防區長余家鋭的指揮下曾經4次進入火場，首3次的進入時間分別為1時30分、2時45分及3時45分，每次逗留約20至30分鐘，火場情況大致相同，配合電筒視野約2米，消防員以跪姿前進。黎在主走廊地下發現有類似鐵架的障礙物，並向余匯報。黎表示他平常會在攝氏300至400度高溫下進行實火練習，每次約為20至30分鐘，他認為這3次入火場感受到溫度差不多，比日常練習的溫度低，屬可接受的溫度。下午他將繼續作供。