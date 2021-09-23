涉收47萬助外判商取得工程合約　芬明酒店前工程師被廉署起訴

廉政公署今日(23日)落案起訴芬明酒店前工程師，控告他涉嫌串謀從一個工程承辦商收受非法回佣共逾47萬元，以聘用及協助該公司完成酒店多項總值共約230萬元的工程項目，被告已獲准保釋，將於下星期二(28日)在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴。

被告黃天龍(44歲)，芬名酒店前工程師。他被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告於案發時是位於灣仔的芬名酒店的工程師，負責監督酒店所有工程及維修項目。控罪指被告涉嫌於2017年12月8日至2019年10月31日期間，與一名工程承辦商董事兼股東一同串謀，無合法權限或合理辯解從對方接受回佣，即該工程承辦商受芬名酒店聘用進行工程項目的部分利潤，作為聘用及協助有關工程承辦商完成芬名酒店的工程的誘因或報酬。

廉署調查顯示，39個工程項目曾在芬名酒店及其餐廳進行，當中包括空調、防火及照明工程。有關項目合約被指總值共約230萬元，涉及非法回佣共逾47萬元。芬名酒店在廉署調查案件期間提供全面協助。