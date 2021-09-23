稱因好奇女兒發育5度非禮　廚師囚20個月

四旬廚師稱讀小學的女兒開始出現性徵，因感好奇而趁女兒睡覺時4度非禮其胸部與私處。之後他雖稱因有犯罪感而停止數年，但到去年又因「一時鹹濕」故態復萌。涉案廚師事後被捕，並承認5項非禮罪，今天（23日）於區域法院被判監20個月。法官判刑時斥責被告所犯的罪行為社會所不容，事件更令女兒心理留下至今揮之不去的烙印，其行為不但違反誠信，傷害女兒，更一手破壞家庭及摧毀女兒的童年，惟考慮到他有作出招供，反映悔意而酌量減刑。

代號「WYM」的被告現年48歲，承認於2017年6月至2020年11月14日間，5度在家非禮當時年僅11至14歲的女兒X。被告早前求情指已知錯及後悔，並向X及家人道歉，而其妻則亦有撰信稱已原諒他。而X的心理創傷報告顯示她於被侵犯期間，感到困擾、不快及惶恐，害怕再被侵犯而極力迴避與被告交流，更有自殺及自殘傾向。X亦自責將事件曝光令被告還押、及令家人陷入經濟困難，但亦對被告滿懷恨意，想知道為何被告作出如此恐怖的行為。X回想事件時會感到不安，亦迴避談及事件，對男性信任度下降，對發展異性關係有顧慮。而Ｘ的母則表示X與被告關係疏離，害怕被告，亦拒絕進食被告所煮的食物。報告指X於小學時因情緒問題及自殺傾向，已有接受輔導，當時未有找出原因，X事後更有抑鬱的問題，建議X繼續接受輔導。

案情指被告案發時與妻子、X及一名兒子同住於公屋單位，被告佔用睡房，其妻則通常睡在客廳的雙格床。現時就讀中學的X在去年11月15日，發短訊告知母遭被告摸胸及私處，又指自小六起已被非禮，對此感到傷心及憤怒。被告其後被捕，於錄影會面中承認自X就讀小六時，分別4度於X在睡房床或廳中梳化睡覺時摸X胸部，聲稱是因對X開始出現性徵感到好奇。被告表示在第4次犯案、隔褲摸X的私處後，因覺得有犯罪感而有一段長時間不敢性騷擾X。但至去年11月14日凌晨，他又因「一時鹹濕」而摸X胸部。