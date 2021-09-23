政黨倡重推私人參建居屋計劃　400呎單位6折推售

本港房屋問題惹來中央關注，地產建設商會明日(24日)開會料將討論相關對策。有政黨今日(23日)趁開會前夕，向商會及政府建議重推「私人參建居屋計劃」，讓更多市民能安居樂業。

香港房屋問題近年不斷惡化，政府未能及時提供土地建屋。政黨主席狄志遠指出，居屋計劃一直是香港市民置業階梯的重要一級，過去不少「私人參建居屋計劃」，例如九龍灣麗晶花園、香港仔逸港居、旺角富榮花園、以至鰂魚涌康山花園等，形容這些項目發展優質，價廉物美，讓數以幾十萬計市民得以安居，成為社會穩定的原動力。

當參考近期鑽石山新居屋的售價，狄志遠估計每個單位建築成本約為100萬港元，一個400多呎兩房單位，在6折折扣後，售價大約300至400萬港元，上車市民可以負擔。如果未來幾年，每年有2萬個私人參建居屋落成，5年計單位可以達10萬個。

狄建議指，當局可考慮讓地產商發展新界合適地段持有的土地，政府提供大幅度的補地價折讓，指定興建私人參建居屋，並提高地積比率，達致地盡其用。當房屋委員會出售私人參建居屋單位，發展商仍然取得利潤及開拓新界，協助港府解決房屋問題，從而騰出大量公屋單位，讓基層市民加快上樓，亦有更多家庭可圓置業夢。