網購騙案首8個月錄3724宗　食品類買賣重災

網上購物騙案情況持續，香港警務處Facebook公布今年1月至8月，已經錄得3,724宗網購騙案，以每日作單位計算，日均有10多宗網購騙案發生。其中佔最多網購案件種類為食品，其次為遊戲帳戶和虛擬武器，另外亦包括有電子產品、玩具和手錶等。

今年首8個月錄得3,724宗網購騙案，較今年上半年的2,804宗，多出920宗，增幅超過30%。

警方指，食品類的網購騙案佔整體相關案件最多，涉及海鮮、奶粉、紅酒及凍肉。警方指，網上購物騙案手法萬變不離其宗，騙徒會假扮買家或賣家，若假扮賣家大多數會以特別優惠作招徠，以價錢比市價便宜吸引買家，然後再要求買家先匯款至指定戶口，奉行「先收錢，後交貨」的原則，並拒絕當面交收。

若假扮買家，騙徒會提供虛假收據，偽造入數收據作匯款證明；又或將未能兌現的無效支票存入賣家戶口，營造虛假的入帳紀錄。

警方呼籲市民，網上購物要小心選擇賣家，應當面交收；應盡量透過官方銷售渠道購買門票、購物券和月餅券。若出售貨品時，不應單憑入數收據便相信付款完成；如有任何懷疑，應報警求助。