日本秋祭第6度在港舉行　逾百活動添氣氛

日本駐香港總領事館聯同日本與香港的公司和團體，舉辦名為「日本秋祭in香港—魅力再發現—」的大型活動，是2016年首辦以來第6度舉行，周四（23日）舉行新聞發布會介紹，今年將有逾百個相關活動。日本駐香港新任總領事岡田健一表示，將為日本與香港的發展傾盡全力。

岡田健一表示，他完成自我隔離後，周四剛好開始履行職務。他宣布今年會再次舉辦日本秋祭，這已成為香港最大型的日本相關活動，在新冠疫情下今年的活動數目比去年的88個更多，在未來兩個月將以線上或線下的形式舉行。

岡田在會上聯同日本人商工會議所會長兼「日本秋祭in香港」執行委員長岩尾聖士，一起為活動主持日本傳統敲酒桶儀式。岩尾致詞時指出，香港是日本的重要合作夥伴，有逾1,400間日企在港發展，香港亦是日本農林水產品和食品的最大出口地，兩地在學術和文化等領域也有密切聯繫。

會上介紹日本秋祭的部分精彩活動，包括由日本科技舞蹈創作領航者梅田宏明創作的表演《密不可分》、名為「日本酒之日2021，日本酒之旅編」的清酒工作坊、日本文化劍球工作坊、合氣會香港佑武館公開演武會等。