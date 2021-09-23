天文台擬興建新副樓及翻新現有「紅屋」　預計2027年完成

天文台擬興建一座新副樓及擬翻新現有的「紅屋」。

尖沙咀天文台為法定古蹟，天文台指為解決現時辦公室和設施空間不足的問題，擬興建一座新副樓及擬翻新現有的「紅屋」，工程預計於2024年首季施工，2027年完成。

天文台表示，由於近年不斷擴展服務，包括提供更多天氣資訊、研發多項新服務如「閃電臨近預報」、「定點大雨資訊」等。由於需要增加人手、氣象儀器及電腦系統，令總部內空間不敷應用，故建議在總部內的露天停車場及附近位置興建一座新副樓，以解決空間不足問題。天文台同時計劃翻新現有的「紅屋」，成為天文台歷史室，用作保存和展示天文台具珍貴歷史價值的物品。

根據環評報告顯示，天文台擬建新副樓的工地面積約3,250平方米，建築物最高高度為20.6米，料提供約3,800平方米總樓面，並將設綜合預警中心、氣象數據及電腦中心及天氣雷達等。

報告又顯示，天文台總部內的植林區是鳥類和蝙蝠的潛在棲息地，預計有關工程會減少植林區面積，建議採取預防措施，例如在樹木周圍建立緩衝區，以減少人或機器對鳥類和蝙蝠的干擾，直至牠們離開為止。