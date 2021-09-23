今年首7月騙案升11%　 屯門警區推防罪馬拉松籲市民慎防受騙

「提防騙子，由您開始！」打擊騙案一向是警務處首要行動項目之一；然而，全港騙案數字近年不斷上升，與去年首7個月比較，本港今年同期的騙案上升逾1000宗，升幅達11個百分比。其中屯門區亦同樣錄得升幅，當中以涉及虛擬貨幣的投資騙案、網上情緣騙案及假援交騙案最為顯著。有見及此，屯門警區與屯門區撲滅罪行委員會合作，自7月下旬起一連8個星期四舉行「屯門區防罪馬拉松」，加強向市民宣傳滅罪訊息。

屯門警區今日(23日)在區內舉行防罪巴士巡遊，作為「防罪馬拉松」活動的閉幕，將訊息傳達至區內群眾。屯區滅罪會主席樓家強、屯門警區指揮官江敏強總警司，及前屯門區少年警訊會員、歌手黎端恩亦有參與；另外，該警區亦按照罪案趨勢及地區分布，由屯門警區管理層及前線年輕的同事，在屯門區內不同地方，包括11個屋苑及4個區內主要商場，向街坊派發超過3萬張防罪宣傳傳單，以及印有防騙訊息的防疫小禮物。

江敏強表示，為打擊各類型騙案，警隊投放大量資源進行宣傳工作，但騙案數字仍然上升，因此屯門警區配合警隊防騙策略，在警區層面增加宣傳的覆蓋性及滲透性，按照罪案趨勢，適時更新宣傳重點，線上線下全方位提升市民防騙意識。除傳統靠印刷單張的宣傳，以及到社區不同學校團體舉辦講座之外，屯門警區更與滅罪委員會合作，在今年7月設立「屯門警區 心擊屯門」Facebook 專頁，希望透過社交媒體加強防罪訊息接觸面，特別是年青人群組。

樓家強指出，全力支持警隊防罪滅罪工作是滅罪委員會理所當然的事，他將會帶領滅罪會與屯門警區「拍住上」，透過滅罪會的社交網絡，成員來自社會各界，包括教育界、社工、區議員及物業管理等，共同解決社區罪案問題。曾獲得好市民獎的黎瑞恩再次回到屯門區，並且為滅罪工作出一分力，希望日後可多參與屯門區防罪宣傳工作。