5球會被排總取消正式會員資格　競委會正了解有否違例

5個球會去年獲香港排球總會通過成為正式會員，日前表示遭排總取消資格，有關球會被轉回「準會員」。競爭事務委員會今（23日）發表聲明指，正了解事件，特別是有關事件會否引起《競爭條例》下的競爭問題，並要求及呼籲有關人士提供資料。

被排總撤銷「正式會員」資格的5個球會，包括仁濟排球會、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊和 ALPS SPORTS ASSOCIATION。排總在周一（20日）於其Facebook專頁發表聲明，指上屆董事局「在未有任何公開、清晰及客觀準則及程序下」通過涉事球會的申請，而5個球會昨（22日）發表聯合聲明，批評排總仍未能正面回應事件，將繼續就事件向相關機構申訴，公開相關的文件。

競委會今重申，行業協會的入會規則應具透明度、合乎比例、不含歧視成分、按客觀標準訂定及可就入會被拒提出上訴。這些準則亦同樣適用於暫停現有會員會籍、開除會籍及退會的條件及程序。

該會續指，行業協會應基於具透明度、合乎比例、非歧視性及客觀的條件及程序，才可開除會員的會籍，並需告知開除會籍的原因。該會員亦應有機會提出上訴。不符合上述要求的入會及開除會籍的規則，或會被競委會視為具有損害競爭的目的或效果。

該會再次呼籲所有行業、體育、專業及工商協會／組織主動審視其入會及開除會籍的準則及程序，如有需要應作出適當修改，以確保符合《競爭條例》的規定。