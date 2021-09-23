17地點須強檢　包括晉逸精品酒店及映灣園悅濤軒3期11座

政府今晚(23日)就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處17個指明地方的人士接受新冠病毒檢測，包括因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有兩個指明地方被納入強檢公告；另外由於15間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，其病徵與感染新冠相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入公告。

因應強制檢測公告而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

A. 非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在8月23日至今日期間曾身處尖沙咀寶勒巷21號晉逸精品酒店尖沙咀超過兩小時的人士，須於本周六(25日)或之前接受檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在8月30日至今日期間曾身處大嶼山東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座超過兩小時的人士，亦須於本周六或之前接受檢測。受檢人士若在本周二(21日)至今日期間已進行檢測，會視為已遵從強檢規定。

B. 其他

1. 任何在9月10日至今日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士，須於本周六或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周一(27日)或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

(1) 香港九龍九龍城農圃道 1 號協恩中學附屬幼稚園

(2) 香港薄扶林大口環道 19 號協康會綜合服務大樓 2 樓-4 樓協康會慶華中心

(3) 香港新界將軍澳和明苑和逸閣地下青衣商會將軍澳幼稚園

(4) 香港九龍九龍城衙前塱道 56 號御門．前 1 樓 B 鋪九龍真光中學（幼稚園部）

(5) 香港新界沙田禾輋邨德和樓地下 101-114 室救世軍禾輋幼兒學校

(6) 香港新界東涌迎康街 1 號昇薈商場 1 樓英基國際幼稚園（東涌）

(7) 香港新界西貢清水灣孟公屋路 1A 英基雅柏國際幼稚園

(8) 香港新界元朗屏信街 5-7 號中華基督教會元朗堂真光幼稚園

(9) 香港新界元朗屏信街 9 號中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校

(10) 香港新界沙田小瀝源路 69 號帝堡城 L6 平台啟思幼稚園/幼兒園（帝堡城）

(11) 香港新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下中華基督教會香港志道堂基博幼稚園（將軍澳）

(12) 香港新界元朗天水圍天龍路 2 號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

(13) 香港新界上水馬會道 23 號上水堂幼稚園

2. 在9月10日至今日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於本周六或之前接受檢測。

(1) 香港新界沙田大圍積福街 38 號東華三院冼次雲小學一年級

(2) 香港九龍九龍塘金巴倫道舒梨里 2721 地段九龍塘學校一年級