鋪墊含車胎膠粒　恐被人體吸入

康文署轄下多個康體場地均利用廢棄車胎膠粒作填充物的鋪墊物料，當中包括公園緩跑徑、運動場跑道及兒童遊樂場等，惟這些膠粒被美國列為致癌物，過去一直引起公眾關注，政府強調車胎膠粒一般只會用作底層物料，而面層則由合成橡膠製成。有學者認為，市民接觸該些膠粒都有機會吸入並積聚體內，建議兒童使用相關設施後必須徹底清潔。

廢棄車胎膠粒含有重金屬及可致癌化學物丁苯膠，美國國家衞生部已於2011年把該物料列為致癌物。議員郭偉強曾於2015年就此議題向政府質詢，當局證實會將經過處理後循環再用的車胎膠粒用作底層物料，承辦商需要根據合約要求提交所採用物料的相關證明書，以證明所使用的物料是符合相關國際安全標準。

環境科學博士學人梁浩文指，車胎原材料是膠粒，經過高溫融合而成，並非每一款車胎膠粒都致癌，惟這些都屬有機物，一旦被人體吸收就有可能在體內積聚，難以排走，尤其幼童在兒童遊樂場上玩樂時有機會雙手接觸到膠墊，皮膚黏附膠粒，故此每次到公園玩樂後必須徹底清潔雙手，否則長期積聚這些微細膠粒，亦會影響健康。