豆腐渣維修靠害　緩跑徑變障礙賽

疫情下到公園跑步舒展筋骨的市民大增，鋪上軟墊的緩跑徑更深受歡迎。但不少緩跑徑保養欠佳，質素如豆腐渣，出現千瘡百孔，其中青衣有公園的緩跑徑耗資90萬元重鋪，半年後已嚴重損壞並要再重鋪，百處補丁加上雪糕筒陣，市民跑步有如障礙賽；跑馬地一條逾200米緩跑徑亦有多處隆起，更以石屎代替橡膠魚目混珠；觀塘及屯門的緩跑徑亦有不同程度損耗。專家指使用率高或積水處理不善都會加速損耗；議員狠批康文署監工不力，虛耗公帑。

今年2月初方完成重鋪的青衣東北公園緩跑徑，半年後已經破爛不堪，整條緩跑徑有近百處補丁，有的地方隆起需作重鋪，有位置則現積水，康文署在緩跑徑內擺放逾10個雪糕筒，有女跑手在上址跑步時，如玩障礙賽般左閃右避。居民林先生炮轟該設施質素參差，重鋪完又重鋪，簡直是浪費公帑。

而跑馬地箕璉坊配水庫休憩處，一條長約255米的緩跑徑同樣破損處處，近起點已有隆起物，稍一不慎隨時絆倒市民。跑道上有超過20處補丁，部門均局部重鋪，當中部分竟然棄用吸震物料，以硬蹦蹦的石屎再髹上紅色油漆，企圖魚目混珠。至於觀塘遊樂場的緩跑徑，不少接駁位現裂縫，在起跑點位置的橡膠更翹起鬆脫，若翹起角度增大，隨時令跑手絆倒；而屯門青田遊樂場亦有同樣情況。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱，一般田徑跑道的物料是鈦碳橡膠，壽命一般為10年，而緩跑徑與田徑跑道性質不同，較易損耗或與使用率較高，可能與本港氣候潮濕及夏天高溫有關，亦有可能因積水問題而令物料加速損耗。議員陳恒鑌則指，康文署在把關上責無旁貸，若公園的緩跑徑長期狀況不理想，應責成相關外判商提升質素，並檢視相關地點是否適合鋪設緩跑徑物料。

康文署發言人指，以吸震物料鋪成的緩跑徑主要成分為膠粒及合成橡膠，過去一年共收到4宗涉及青衣東北公園緩跑徑的投訴，該設施於今年2月初完成重鋪，涉及開支約90萬港元，該緩跑徑重開後出現施工質素不理想的情況，工程部門除已安排緊急維修外，亦安排工程承建商於本年8月起分階段展開重鋪整條緩跑徑，所需工程費用由承建商自行負責，工程預計於12月完成。