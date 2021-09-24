外傭調薪期又至　僱主倡減薪一成彌補檢疫開支　工會反對

本港每年約在9月調整外傭最低工資，勞工處近期分別約見外傭工會及僱主組織。有外傭僱主代表指出，本地經濟不景，不少僱主收入大減，同時要支付外傭到港的檢疫費等所有開支，聘用成本大增至最高4萬元，認為當局應把外傭最低工資由現時4,630元下調10%至20%，即至少減薪約463元。關注外傭組織則指，外傭工資水平過低，疫情下工作量亦大增，促當局上調金額約30%至6,014元。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，不少外傭僱主疫情下面對經濟困難，且聘請外傭開支大增，由以往的1萬多元，大增至最高約4萬元，不少會員認為當局應下調外傭最低工資至少10%，至4,167元。她續指，最低工資並非外傭的真實人工，因她們「做得好」，僱主自然會上調薪金，部分持專業照顧長者資格的傭工更可獲逾萬元月薪，認為爭取加薪要靠自身能力。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕則認為，外傭不但工資長期處於不合理水平，工作環境在疫情下更顯惡劣，包括未能在假日休息等，擔心港府再次凍薪，會加重她們的經濟壓力，導致更多外傭因急於賺錢，而墮入投資騙局。她認為，港府應上調外傭最低工資至生活工資水平，即6,014元；並把膳食津貼上調至每月2,895元。