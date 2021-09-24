Dr.東：智慧齒趁嫩剝　牙醫：處理不當可致顎骨折斷

坊間有流傳指「有智慧的人才會生智慧齒」、「生智慧齒很痛」、「拔智慧齒可瘦面」等。有口腔頜面外科專科醫生表示，不少人對這隻隱藏的牙齒存在誤解，指生智慧齒的痛楚多是因該牙齒為阻生齒，他指假如未有妥善處理，輕則會變成蛀牙，嚴重隨時變成冠周炎及出現囊腫，甚至可令顎骨折斷。

口腔頜面外科專科醫生周立強指，所有人都有智慧齒，但視乎其基因來斷定智慧齒的數量，大多數人在18歲後便會生智慧齒，並引述一個近8,000人的研究中發現，30%受訪者有至少1隻阻生的智慧齒，即牙齒逆向「打橫」及「打斜」生長，導致不夠位置生長，且情況亦算普遍。周指不少人對生智慧齒會痛實有誤解，多是因為患者有阻生智慧齒，牙齒未能正常生長以致附近牙肉發炎，引起痛楚。對於不少人表示拔掉智慧齒可以瘦面，周指是另一謬誤，估計只是因為拔牙時，臉會腫脹，消腫後會令病人有錯覺。

既然拔除智慧齒不會瘦面，市民是否不用受皮肉苦去拔牙？周立強指若阻生齒未有好好處理，會出現牙齒擁擠及蛀牙，繼而牙肉發炎帶來冠周炎，亦有機會出現囊腫。他指通常會為病人先檢查牙齒，並照立體的X光片，假如智慧齒生長位置與下牙槽神經太近，施行拔牙手術或可令其受損，引致下唇失去感覺，周指臨床上30%至40%人有上述情況，通常建議不進行手術或是只切除牙冠。

另外，阻生智慧齒亦有可能引致含齒囊腫，即牙冠受細菌感炎出現牙瘡，若長期未處理，牙瘡出現病變，變成囊腫。周立強指囊腫可以有數厘米大，會弱化顎骨，周警告如不慎碰撞，嚴重會令顎骨折斷。周指曾有個案有3隻牙出現囊腫，涉及10多厘米，要把牙齒、囊腫，與附近的骨一拼切除。因此，周提醒市民不要諱疾忌醫，應作恒常檢查，並趁年輕，復原能力較快時，應考慮預防性地拔除智慧齒。他指一般手術後，傷口腫痛只會維持2至3天，病人在期間不應進食太硬的食物，亦可用冰敷面，只要如常刷牙，大慨一周後便會痊愈。

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