東方日報A1：政商不安　業主心慌　劈價求放

香港樓市長逾10年的升市或進入插水「臨界點」。上周傳出中央政府要求本港地產發展商協助紓解樓荒後，本地政商界反應激烈，繼股市大挫千點後，各界紛紛拋出增建廣廈的建議，重組政府地政及規劃部門行政架構，拆局殺會減行政冗贅是重中之重；而地產建設商會一眾負責人今日亦會聚首商討對策，山雨欲來下，本港二手樓市已先行腳軟，近日多區齊現劈價盤，減價50萬至80萬元求售者大不乏人，務求套現快閃，甚至資深物業投資者亦萌生退場之意。

據了解，地產建設商會今日上午便會開會，與會者陣容鼎盛。較早前，該會執委會主席梁志堅坦承，地產商對中央說法「很緊張」，會討論方案。他又指，增加房屋供應應從土地着手，呼籲政府增加賣地及加快審批農地發展。

土地及房屋供應少的困局，或因中央介入而打破，本港地產市道先行發酵，二手樓業主近日心態轉變，不少人「腳軟」，甚至心慌主動劈價求售，無論是藍籌私人屋苑或公屋王單位，都湧現劈價或蝕讓成交。以過去抗跌力最強的藍籌屋苑，近日也湧現減價潮。太陽物業分行經理宏惠強表示，受相關消息影響，個別紅磡黃埔花園業主陸續開始減價，減幅達約3至5%，近日連錄兩宗三房戶減價成交，包括3期4座高層實用面積約853方呎單位，劈價87萬元，終以1,233萬元沽出，呎價約14,455元。

鰂魚涌太古城業主叫價亦見回軟。美聯物業市務經理范浩軒指出，與一、兩個月前相比，該屋苑有意出貨的業主，明顯更願意減價，其中盧山閣一個低層單位，實用面積約475方呎，單位內籠質素較低，最初叫價850萬元，放盤不足一個月，減至800萬元沽，呎價約16,842元，低市價約2至3%。據了解，太古城上月平均呎價已高達逾2.2萬元。

就算交投量最活躍的細價屋苑，都有大量業主減價求售。該行首席聯席區域經理翁凱傑稱，市場成交量萎縮，加上明年有機會加息等因素，大部分沙田第一城住宅單位及車位業主，都願意提高議幅，個別主動致電代理行要求減價放盤，其中一個5座高層大單位，叫價已由1,280萬元，減至1,150萬元，單位不設睇樓，原業主表示1,100萬元都會考慮出貨。

事實上，近期個別「驚青」業主已開始蝕讓。祥益地產高級客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園11座低層單位，實用面積約362方呎，4月時仍叫價530萬元，原業主見近期市況有變，終減價至485萬元轉手，持貨約3年帳蝕35萬元。

除私樓業主群起劈價，公屋王之一的黃大仙鳳德邨都有業主止賺離場。富誠地產客戶主任曾遠東表示，該盤黛鳳樓低層兩房戶，8月底於未補價第二市場叫價330萬元求售，原業主叫價態度強硬，但近日有感樓市下滑及出現信心危機，減價20萬元，以310萬元沽，呎價約7,014元。然而，單位約7年間仍升值逾6倍。

面對後市不穩，資深投資者伍冠流都有意先行套現。他直指，「共同富裕」消息傳出，加上個別內地發展商出現債務危機，其他業內機構亦恐跟隨，樓市大有機會回落，所以打算先將部分物業套現，以免全部資金投放在物業市場。

他又稱，除了現時仍有租約的物業，其餘要賣的單位，都會減價，部分租約將屆滿的單位都會考慮轉售，其中太子福民大樓一個半契單位，早前與另外半份業權業主聯合以550萬元放盤，現時都減價至520萬元。

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