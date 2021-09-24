你要知：聲帶勞損致失聲　學識保養保持靚聲

人與人之間溝通，通常都以說話為先，因此學會保養自己的聲帶尤其重要。而日常生活中，不時遇到身邊人有聲沙或走音問題出現，原因是甚麼？有甚麼方法有效保養聲帶，長期靚聲？等耳鼻喉科專科醫生黃漢威話你知！

「聲帶受損主要徵狀包括聲沙、失聲或走音等情況。」黃指導致的原因主要有三類，其中最常見是患者過於勞損聲帶，「可能係職業上需要，做銷售員或教書等，經常要講嘢，最初可能唔覺，但日積月累就勞損個聲帶。」而第二類為比較急性的發炎，由於聲帶位於上呼吸道，若受到細菌病毒等感染，都有機會影響聲帶。第三類則是比較嚴重的腫瘤性問題，例如長期吸煙會接觸致癌物質，慢慢或令聲帶病變。

如何察覺自己聲帶開始出事？黃指，病人可能會覺得開始「爛聲」，聲音沙啞、或是唱歌時發不了高音，都可能是聲帶開始受損的先兆，「講嘢時愈想用力，就愈吃力，同埋喉嚨附近肌肉好緊張，甚至會有痛的感覺。」想預防聲帶受損，黃建議當察覺到自己說話開始吃力，或有沙啞現象，就應盡量避免繼續說話，例如不說電話改發短訊等。

至於要怎樣保養自己的聲帶？黃表示，給予聲帶有足夠時間休息和恢復好重要，「如果返工需要長時間講嘢，便盡量要趁假期休息，唔好再同朋友去唱K，或者繼續勞損聲帶。」另外亦要補充足夠水分，「水分唔夠嘅時候，聲帶表面亦會比較乾，好容易會受損，天氣乾燥嘅時候，都盡量飲返多啲暖水。」黃強調清水最好，多飲暖水很多時已能解決問題。而其他滋潤飲料，只要鹽分和糖分不是太高都沒有問題，如情況未見好轉就要盡快求醫。