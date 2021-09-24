56名九龍區區議員今宣誓　李文浩表明缺席勢遭DQ

第二場區議員宣誓儀式今早(24日)在北角社區會堂舉行，涉及九龍區5個區議會共56名現任區議員，當中27名屬民主派。民政事務局局長徐英偉會負責監誓，警方早上在會堂外圍一帶加強布防。另外，深水埗區議員李文浩昨晚(23日)在社交專頁發聲明，表明拒絕宣誓，換言之將即時被取消區議員資格(DQ)。

相關區議員在早上9時許陸續抵達社區會堂，其中區議員涂謹申在10時許完成宣誓後離開，沒有回應記者提問。

身兼長沙灣社區發展力量(長社力)主席的李文浩日前已發表聲明，指鑑於局勢不可預測，為免將來有長社力義工無辜墮入法網或身陷危險，長社力將無限期停止運作，稱有關專頁發布的所有內容均在他的指示下發出，與其他任何人無關。翻查資料，李文浩上任後與前區議員劉家衡聯合開設議員辦事處，去年兩人在辦事處外張貼「藍絲與狗不得內進」告示惹起軒然大波。

按宣誓機制，未出席宣誓儀式的區議員會被即時DQ，而參考港島區議員宣誓後，7名涉初選案的區議員被DQ，料九龍區部分人士亦屬高危，包括涉同案獲准保釋的劉偉聰，以及未被起訴的涂謹申。如民政局對部分區議員宣誓有效性存疑，將去信有關人士，要求其提供額外資料再作裁決。