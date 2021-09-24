市建局開展長沙灣區兩個重建項目　兼善里約2100住戶受影響

市區重建局今日(24日)公布開展長沙灣區兼善里/福華街重建項目，以及昌華街/長沙灣道發展計劃。此次共涉及兩個發展項目是由於市建局以「先規劃、後發展」的市區更新模式作發展，而礙於兼善里涉及業權眾多，收購成本昂貴，預計需要100億港元作收購成本。

兼善里/福華街重建項目涉及兼善里1至44號、福榮街535至573號（單數）、福華街544至588號（雙數）及青山道473至475A號（單數），地盤總面積約7,370平方米，覆蓋90個街號，受影響業權約830個，受影響住戶約2,100個，受影響地舖約120間，而屆時發展項目預計可提供1,000個單位，估計完工時間為2031年。該項目建於1959年，樓高9層，不設電梯，樓宇普遍缺乏維修，且有不少劏房單位。

而昌華街/長沙灣道發展計劃則分為兩個項目發展，分別為地盤A的長沙灣體育館連同毗鄰花園，以及地盤B的長沙灣徑休息處連同部分深水埗運動場及政府臨時工程倉庫。兩個地盤的總面積為約1.905萬平方米，預計可發展私人樓宇及政府、社區設施等，並提供約830個單位。市建局表示初步期望重建成政府機構設施等，往後再交由政府管理。

市區重建局總經理(規劃及設計)關以輝表示，深水埗區友兼善里/福華街重建項目已超過60年歷史，日久失修之下需要連同昌華街/長沙灣道發展計劃作依據地區為本的市區更新模式。而目前收購預算需要以項目的業主自住及租客住作估預，暫只有初步估算而未有更新，故預算收購成本仍是100億港元。關又稱是次規劃主導模式的重建可有助於財務方面的可持續性發展。

至於重建戶搬遷方面，市區重建局總經理(收購及遷置)唐溢雯表示房協及房委會將會幫助重建戶安置，因彈性大，且單位人數可供選擇，已預留單位並會盡量配合重建戶訴求。