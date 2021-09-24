iPhone 13開賣果粉追捧　最貴款「頭水」炒價僅賺1400元

蘋果公司最新款手機iPhone 13系列今日(24日)開賣，多間Apple Store上午7時已出現「果粉」人龍，門外亦一如以往有買家收機。「炒賣勝地」旺角先達廣場也同時「開市」。有店主表示，iPhone 13 Pro Max 1TB容量的炒賣空間相對較大，原價13,599港元的天峰藍色炒到1.5萬港元，賣家淨賺約1,400港元。現場也有店舖開出15,400港元的價格收機，差額達1,801港元，但料價錢將會回落。

先達廣場場內的iPhone 13 Pro 的回收價普遍比原價高300至500港元，iPhone 13 Pro Max則較受歡迎，回收價高於原價約1,000港元。據G World Mobile負責人劉志剛Lo哥的價目表，暫時iPhone 13 Pro Max較炒得起，回收價高於正價901至1,404港元，其中iPhone 13 Pro Max 1TB容量的回收價最高，達1.5萬港元，比原價高1,404港元。另外，iPhone 13 Pro Max 128GB容量天峰藍色回收價高達10,700港元，比原價高1,301港元。

同樣於今日開賣的iPhone 13及 iPhone 13 Mini則行情一般。另外，有店主表示，由於功能未有太大突破，加上可以在官網上直接購買，甫開舖10分鐘，炒價已回落約200港元。