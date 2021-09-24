殘疾者泊車位遭濫用加劇供求失衡　傷青駕駛會指有人共用灰證

傷殘人士出行舉步維艱，運輸署年初開放讓接載傷殘人士，俗稱持有「灰證」的駕駛者，都可以停泊在殘疾人士專用路旁泊車位。東網隨即揭發有人利用新措施濫用泊車位，加劇供不應求的情況，申訴專員公署昨日(23日)更主動調查運輸署。香港傷青駕駛會主席黃健雄今日(24日)出席電台節目表示，殘疾人士泊車位嚴重不足，有人就算提早3小時出門，也不一定找到泊車位，又指「灰證」相對容易申請，甚至有多架車輛共用同一張灰證的情況。

黃健雄說，過往只是持有「藍證」、即是殘疾人士駕駛的車輛才可停泊在這些車位。這些車位全港約有447個，而持有「藍證」約有1,800人，即是約4人爭用一個車位。當局年初放寬殘疾人士泊車位使用資格，容許1,700多個持「灰證」人士使用這些泊車位，就變成8人爭用一個車位，而部分「灰證」的車輛，由健全人士駕駛。

黃續指，有些殘疾人士即使早2至3小時駕車出門，都不一定找到車位，有殘疾人士在灣仔上班，需要先在銅鑼灣泊車。他又形容，當局年初放寬使用泊車位使用資格，做法倉促，是「好心做壞事」，而且「灰證」的申請相對「藍證」寬鬆，有些「灰證」甚至由3架車輛共用，變相令車位的供求更加失衡，進一步剝削殘疾人士的利益。