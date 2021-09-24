清潔工酷熱天值勤　中暑脫水無人問　團體促標書增安全指引

根據勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」指引，僱主有責任調節工作時段，免讓僱員持續在酷熱環境工作。惟樂施會最新發表的「香港戶外清潔工在酷熱天氣下的工作狀況研究」，發現90%受訪工友表示，大部分時間在太陽直接照射下工作，更有近70%需整天身處酷熱環境下，部分人更出現中暑及脫水，惟僱主並無提供適當降溫設備，違反勞工處有關酷熱天氣工作的相關指引。

樂施會委託公司在今年7月至8月，訪問全港200位前線戶外清潔工，當中160位為食物環境衞生署、房屋署或康樂文化事務署的清潔工，另與10名前線戶外清潔工進行深入訪談。70%受訪工友為60歲或以上，逾半患有長期病患，超過90%月入不足1.2萬港元。

受訪工友每月平均工作25.9日，絕大部分時間需戶外工作。調查顯示，有45.5%受訪工友表示身體經常出現不良狀況，當中9位工友今年曾患上暑熱疾病（如中暑及脫水）。然而，有75%未曾參加預防中暑相關的講座或訓練班，不懂應對暑熱疾病。

此外，68%受訪工友表示須整天連續在戶外酷熱環境下工作，32%更表示在戶外工作期間全無休息時間；另有近40%及近20%受訪者表示，要在烈日下工作達3及4小時後，才獲片刻的休息時間。此外，近70%受訪工友的公司未有跟隨勞工處指引，令工友需要整天連續在戶外酷熱環境下工作。

勞工處指引亦要求僱主須提供「合適衣着」（包括透氣的衣服、闊邊帽等），惟35%受訪工友表示僱主未有提供適當的工作服裝，另有70%指僱主沒有提供降溫用品。樂施會表示，建議政府將酷熱天氣下工作的安全指引納入在標書，並將其加入扣分制度中，以提高不遵守規則的阻嚇力。該會又建議，僱主應短期內幫助工友增設降熱用品及提供彈性工作安排。