否認有毒癮求判監　紋身學徒認堵路終被判入戒毒所

前年11月2日舉行的中環集會演變成衝突，警方中途腰斬集會後清場，期間2名男子涉嫌搬動圍欄堵路，當場被捕，被控參與非法集結罪。其中一名任職紋身學徒的被告早前認罪，因有吸食大麻毒癮，法庭為他先行索取戒毒所報告，押後至今天（24日）判刑，結果裁判官遵循報告建議，判被告進戒毒所。

今天判刑的被告為20歲紋身學徒馬斯諾，被控於2019年11月2日，在中環龍和道近愛丁堡廣場參與非法集結。同案另一被告郭映聰早前亦已認罪，被判入獄8星期。

辯方律師今天求情指，被告不同意自己有毒癮，但表示因誤交損友才接觸毒品，其家人承諾在未來會支持他戒毒。辯方遂冀望法庭能夠判處即時監禁，而非判進戒毒院舍。惟裁判官鄧少雄強調戒毒所的重要。他反問辯方律師，指對方應該見識過不少被告初時吸食大麻，往後毒癮越深，嘗試其他毒品，他們的人生因便毒品問題便反覆進出牢獄。裁判官最終決定，判處被告入戒毒所。

案情指，案發當日有人在灣仔、中環等地方舉行集會，其後演變成衝突，警方在當日下午5時宣布腰斬集會，並要求在場人士在5時半離開。至下午5時38分，警方到場掃蕩，見被告及郭映聰正搬圍欄圖堵路，遂上前拘捕他們。當時被告用頸巾蒙面，郭映聰則戴着口罩。2人在被警誡下保持緘默。