選委會選舉廉署接6宗投訴　包括煽動不投票投廢票

選委會界別分組選舉日前已完成，廉政專員白韞六今日(24日)表示，該選舉廉署目前收到6宗投訴，有5宗可作跟進，包括公開煽動別人不投票或投廢票，有人在選舉時於社交媒體上作出有關活動，廉署隨即通知有關網站的負責人，要求將涉嫌違法的資訊下架。

白韞六指出，投訴數字較以往少，但未知是否最終的投訴數字。他又説，廉署在投票日有派執行處人員巡視票站及點票中心，提供防貪建議，檢視「關愛隊」等新措施的執行情況，沒有發現異常。至於將在12月舉行的立法會選舉，白韞六預料有六百個票站，規模較今次盛大，廉署將按照今次選委會選舉的方式，派員到票站提供協助。

另外，本港近年湧現大量基建工程，建造業需求大量人手支援。廉政公署、發展局以及建造業議會三方共同舉辦「『誠』建商約章」啟動禮，約章旨在鼓勵建造業界，透過實施誠信管理系統，宣揚誠信管理，確保專業操守和誠信。

廉署指，建築公司可自行決定是否參與約章，若參與須安排至少一名高級管理人員每年接受平均不少於一小時的誠信培訓。廉署亦會為參與約章的公司提供免費支援， 例如諮詢服務、誠信培訓及防貪計劃。