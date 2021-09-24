不滿樓上噪音放火燒門　公屋住戶認罪囚52月

天水圍天慈邨前年發生縱火案。一名無業男子聲稱因不滿樓上單位噪音不斷，深宵時分帶火水及報紙到該單位門口放火，再向鐵閘及木門淋火水後才離開，過程被閉路電視拍下。他原被控蓄意縱火罪，但今天（24日）在高院原訟庭改認屬交替控罪的罔顧他人生命而縱火罪，獲控方接納，結果被判監禁52個月。法官張慧玲指案發於多層大廈，被告趁夜闌人靜放火，幸好被燒的木門是防火門，火勢沒有蔓延，形容案中沒有人命傷亡是「好好彩」。

現年32歲的被告鄭國專，報稱無業。案情指，被告在天慈邨慈屏樓居住多年，自2013年開始，他多次向管理處投訴樓上單位發出噪音及冷氣機滴水，但因樓上住戶認為自己沒有上述問題，故沒有理會投訴。至2019年4月，被告向樓上單位掟雞蛋。2個月後樓上住戶發現掛在鐵閘的雨傘被燒，遂在門外安裝閉路電視。

2019年7月1日凌晨1時許，被告戴上勞工手套，手持載着火水的啤酒樽和報紙到樓上單位門外，先淋火水到報紙，再把報紙塞在鐵閘及木門之間，並用打火機點燃報紙。離開前他再向鐵閘及木門上方淋潑火水14下。火燒約1分半鐘後自行熄滅。

樓上戶主本來在屋內睡覺，因嗅到濃烈火水味醒來揭發事件。警方其後翻查閉路電視片段，於同日拘捕被告。警誡下被告稱他不認識樓上單位戶主，因對方噪音滋擾，他曾多次向不同部門投訴，又曾用粗口罵對方，但噪音問題不止，他為了停止再受滋擾而縱火。