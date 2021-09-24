政Whats噏：黨內鬼打鬼　乳鴿叫李華明返去賣腸仔

民主黨將會喺周日(26日)召開會員大會，討論係咪派人參選12月嘅立法會換屆選舉。前議員、「老鴿」李華明早前就表示應該參選，否則就不如解散該黨，點知言論惹來爭議、黨內「鬼打鬼」，加劇內訌分裂。其中九龍城區議員、「乳鴿」郭天立今朝(24日)就叫李「返去養老，賣佢嘅喜得佳」，而李就回應話互相抨擊係冇用㗎。

話說李華明早前揚言，如果民主黨決定棄選，將會冇咗議政平台同埋作為政黨嘅基本功能，亦都違背咗佢嘅個人信念，如果民主黨到時唔解散重組為論政團體，佢都會退黨。但呢番言論連日來均遭受抨擊。

對於李華明嘅言論，郭天立就叫佢安心養老，「返去賣佢嘅喜得佳」，話如果李唔參選，「咪推芝士腸、牛丸出嚟參選」，仲話雖然李有言論自由，但佢就唔會受到影響。而區議員袁海文話李曾指出唔同光譜入閘先考慮參選，希望李解釋最近點解有所轉變。

李華明過去曾為肉食品牌做代言人拍廣告。4年前民主黨籌款晚會中，有黨友嘲佢「烚下烚下」就獲黨頒個《最佳議員》獎，當時李華明就指自己曾任食物安全及環境衞生事務委員會主席，其代言嘅產品全部都試過，否則的話就會英名盡喪喎！依家有年輕黨友藉拍廣告嘅往事嚟揶揄佢，唔知李華明又有作何感想呢？

李華明之後回應話，郭嘅言論都唔會影響到佢，相信年輕嘅黨員同佢嘅經歷不一，但就強調互相攻擊係冇用嘅，建議喺黨內大會講清楚。之不過，佢預料投票嘅話，冇乜人會支持自己嘅立場，但就指出自己從政多年都係市民選出嚟嘅、代表一定民意，就算投票輸咗，都係民主嘅象徵。

至於點解對參選嘅立場有所轉變，佢就話幾個月前後多個團體相繼解散，政治形勢變得惡劣，形容為「唔係杯葛嘅問題，而係就算你唔玩，人哋都唔會緊張呀！」

另外，黃大仙區議員、民協資深黨員廖成利就話，民協將會喺聽日召開執委會討論係咪派人參選立法會，佢個人認為要參選，形容為「有一份熱、發一份光」，但就話自己係「最後的選擇」，希望從黨內6名區議員內選擇喇。