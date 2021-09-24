嶺大研發輪椅把手感應系統　輔助動力驅動減輕照顧者負擔

壓力感應控制系統能偵測到照顧者雙手所推動的力度及方向。（嶺大圖片）

照顧者往往需很大氣力才能在斜坡推動或剎停輪椅，容易發生意外。嶺南大學最新研發「輪椅把手感應系統」，可自動偵測和判斷輪椅推動者雙手的動作，以輔助動力驅動輪椅，讓照顧者毋須費勁便可輕易控制輪椅，保障輪椅使用者和照顧者的安全。嶺大指，該項人道科技原創發明最近獲得國際繆斯設計獎（MUSE）金獎，校方亦正為系統申請香港和內地專利。

由「嶺大創業行動」設計的「輪椅把手感應系統」，可裝置於普通輪椅上，其壓力感應控制系統能偵測到照顧者雙手所推動的力度及方向（向前或向後），而以輔助動力驅動輪椅，令照顧者毋須費力就能使輪椅前進或停止。

系統於輪椅上坡或下坡時尤其能發揮作用，上坡時輔助系統會提升扭力抵銷輪椅後墮壓力，而下坡時則啟動煞車裝置讓輪椅減速，同時將下坡的動力轉化成電能為電池充電。智能系統還能自動保持輪椅以直線前行，大大減輕了照顧者的壓力和受傷風險。

對不能自我控制肌肉的病患者或不擅操控機械的長者而言，電動輪椅並不合用，仍需依靠照顧者以人手推動輪椅。嶺大創業行動總監高永賢表示，很多照顧者本身亦是長者，他們要推着老伴出入和上落天橋十分吃力。利用這種輔助裝置的方便性能惠及照顧者，雙老出行變得更安全和輕鬆。