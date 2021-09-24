董事認假文件騙逾億貸款　待同黨受審後判刑

一名公司董事於2011至2013年間，串謀他人以假核數報告、供應商發票等，假扮有實際業務進行，向7間銀行申請逾億港元融資，再騙得工業貿易署及香港按揭證券有限公司，為該7間銀行批出的部分融資貸款擔任擔保人。這名董事今天（24日）在區域法院承認13項串謀詐騙罪，法官下令將他還押至2022年3月31日，待同案另一被告的審訊完結，才作判刑。

被告陳志鴻（59歲），為已結業的萬德國際實業有限公司（下稱萬德）的獨資董事及股東。他本面對19項串謀詐騙罪，今承認其中13項，餘下6項則獲擱置法庭存檔。同案另一名被告潘靜敏（35歲），則是萬德的文員，其案件則已排期於明年3月1日審訊。

據案情披露，萬德實際上是一名黎姓人士擁有。被告與黎商討業務計劃，答應於案發期間出任報稱從事塑膠生意的萬德的董事，營運資金則由黎負責。惟實際上，萬德並沒有實際業務。在案發期間被告聯同其他人士，利用假核數報告、供應商發票等，向7間銀行申請融資，共獲得逾1.02億港元貸款。被告亦使用上述虛假文件，致使工業貿易署及香港按揭證券有限公司，為部分融資貸款作擔保。於本案中，有部分貸款已被清還，工業貿易署亦沒有損失。被告在警誡下承認萬德純是為了向銀行申請不同貸款，並沒有實際業務。被告又承認是按黎的指示而行，而黎則給他逾100萬的董事酬金。