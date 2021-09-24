市建局啟動長沙灣重建項目　受影響業主望收購呎價1.8萬港元

市區重建局於今日（24日）公布開展的長沙灣區兼善里/福華街重建項目，大部分樓宇日久失修，非常殘舊。當中於福華街556號的重建項目不設電梯，大量單位為劏房，其中有業主對重建收購表示「好開心，等左好耐，等到頸都長埋」；另外亦有其他被收購的單位業主稱，期望收購價足夠可買回與現時居住單位一樣大的樓宇；有劏房戶則期望可盡快上公屋。

居於福華街556號重建項目的楊先生及楊太太對於居住地重建表示喜見樂聞，楊先生稱他們為二手業主，已長住了60年以上，該單位實用面積約600呎左右，3房1廳，以前為板間房，後於2009年曾經裝修。楊先生及楊太太均稱該唐樓只有樓梯「不方便，買餸要兩個人抬」，加上樓上冷氣機滴水，難以晾衣服，而且樓上套房亦有漏水，更需要自己維修。對於重建他指暫時「未諗過收幾多」，預計市價約1.8萬港元一呎才算合理滿意。

另外重建戶阿龍亦表示，現時居住單位劏了一半作劏房出租，暫時房屋狀況沒太大問題，大多為「水電有啲殘舊」，曾經大裝修過兩次，包括地版牆面等，最近一次為10前裝修，他坦言期望收購價可以「起碼買返有咁大面積」。

而居於兼善里13號的李女士，一家3口租住劏房，約170呎左右，她稱已居於上述劏房6年，租金由5,300港元加至6,000港元。輪候了6.5年公屋的她，期望是次重建可有助原區上樓，因目前居住的劏房出現石屎剝落、發霉等問題，加上居於天井位置附近容易有蜈蚣，曾試過兒子房間出現蜈蚣，甚至廁所也會有，她形容「沖涼都膽戰心驚」。

另外於兼善里15號租用舖位的社企「銀杏館」，其負責人廖先生指舖位約600呎，月租約2萬港元左右，又稱「都不太擔心重建，始終我們是社企」，認為可搬至其他地方租其他舖位。

該區區議員覃德誠則形容該區樓宇「千瘡百孔」，天井垃圾堆積如山，樓宇復修亦難以解決問題，尤其私人單位亂象較多，惟有重建發展方可徹底根治問題。