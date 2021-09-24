石雕大王指政府收地破壞其藏品　司法覆核被拒受理

有「石雕大王」之稱的古董收藏家汪裕祖，其大埔樟樹灘大宅前佔地約7萬呎的花園，租約於2016年底終止。汪於本月入稟高院申請司法覆核，要求推翻地政總署署長清拆該地段的決定，並要求法庭頒禁制令，禁止地政總署破壞他放在地段的古董藏品，高院今天（24日）開庭審理其申請，法官指出本案不應以司法覆核方式處理，因此拒絕批出訴訟許可，亦拒頒禁令，但就毋須汪支付地署署長訟費。

本案申請人汪裕祖，擬答辯人為地政總署署長黎志華。原訟庭法官高浩文今天開庭時，已先向無律師代表的汪表明，法庭一般不會在未批出司法覆核許可前頒發禁制令，故決定先處理許可申請。法官又指，汪主要關注的是其私人財產遭到破壞，但司法覆核是要挑戰政府的公眾政策是否有錯，故汪須說服法庭其訴訟涉及公共政策才可，否則案件便應以其他程序處理。之後法官便休庭，讓汪與地政總署代表商作商討。

汪在休庭完畢後向法官表示，堅持要以司法覆核方式處理，並強調「我係申請禁制佢哋搞破壞，破壞我屋企」，申請司法覆核是要行使公權。汪指他不是質疑地段並非官地，亦表明願意遷走該些收藏品，但只是需要多些時間。他又投訴地政總署「掟爛我啲嘢」，故要求禁制對方損壞其財產，要「法庭幫我解決問題」。他更指「好多鄉村地方收地，搞到好唔開心，就因為太縱容政府，無法無天」，自己被收地亦不獲賠償。

對於汪的投訴，法官除重申司法覆核是用來處理公共政策問題外，亦引述地署總署的文件理據，指汪的私人物品已全部被移除，清拆令範圍為官地。汪租用地段的租約早於2016年完結，汪曾承諾在今年4月底前清走所有物品，但汪卻違反承諾。汪則回應稱他不是拒遷，只是地段內有他3代人的收藏，反問「我啲嘢幾大件呀？話搬就搬呀？邊度來錢呀？」又稱目前只靠4000多港元的綜援維生。法官最終在他陳詞完畢後，裁定其司法覆核申請欠缺恰當基礎，因此駁回其許可申請，並建議汪應循其他程序提控。