增7輸入病例　另1名機組人員往澳洲後疑染疫　映灣園居所納強檢

新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(24日)新增7宗輸入病例，2人自菲律賓入境、4人從印度抵港，另有1宗個案自加納輸入；而新增個案當中，有4人曾接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案12,177宗。

此外，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名47歲男病人，居於東涌健東路1號映灣園悅濤軒3期11座。他是一名貨機機組人員，於9月17日在香港進行檢測，結果呈陰性，即未有染疫。他於本周一(20日)經航班HX2017由香港前往澳洲，並經航班HX2018於9月22日返抵香港，同日在機場臨時樣本採集中心抽取的樣本結果未證確診，其後返回居所進行醫學監察。

中心昨日(23日)接獲澳洲衞生當局通報，病人本周一於澳洲抽取的樣本測試結果呈陽性，證實染疫。病人沒有出現病徵，並已送院治理，入院後首次抽取的樣本結果未證確診，院方會再作進一步跟進化驗。

他4月7日及4月29日於本港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點已於昨日)納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。