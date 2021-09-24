疫苗接種紀錄今月底起優化　詳列出生日期及性別等

為配合英國等海外國家的新入境規定，港府今（24日）公布，由下周三（29日）起，港府發出的新冠疫苗接種紀錄，將增添接種人士的出生日期、性別和其疫苗生產商資料。有關安排同時適用於紙本紀錄和電子紀錄，以便利市民的出行所需。

港府指，新安排實施後，已完成接種疫苗的人士可透過「智方便」流動應用程式，查閱及下載其更新版電子疫苗接種紀錄。市民亦可於稍後時間通過下載最新版本的醫健通eHealth手機程式，獲取已更新的電子疫苗接種紀錄。電子疫苗接種紀錄普遍獲國際認可，在一般情況下可取代紙本紀錄，而且更為便於攜帶及日後更新。政府呼籲市民盡量透過電子方式下載已更新的疫苗接種紀錄。

個別計劃出行人士若有需要領取已更新的紙本紀錄，他們可於當日起，於出發前兩星期內，攜帶身分證明文件正本及飛機票等有效出行證明，前往社區疫苗接種中心、其早前接種疫苗的普通科門診診所，或私家診所，領取更新版的紙本紀錄。未能親身領取更新版紙本疫苗接種紀錄的人士可授權他人代為領取。

政府發言人提醒，重新列印疫苗接種紙本紀錄需時，有意領取更新版紙本紀錄的人士，須備齊所需文件並預留充裕的輪候時間，盡量在出行前最少提早5個曆日前往辦理。